綠島浮潛24歲男失蹤 陸海空搜尋未獲

台東縣消防局18日表示，4名遊客到綠島石朗潛水區浮潛，其中郭姓男子由於遲未上岸，海面上也不見人影，通報警消後隨即展開搜索，但至今仍無所獲。（台東縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年5月18日

（中央社記者李先鳳台東縣18日電）台東縣消防局今天表示，4名到綠島石朗潛水區浮潛的遊客，其中郭姓男子遲未上岸，海面上也不見人影，警消展開陸海空大搜尋，直到天黑尚未尋獲。

台東縣政府消防局台東大隊綠島分隊小隊長洪宗欽表示，報案人說下午4人自行下海浮潛，穿了防寒衣但未帶浮具，其中24歲家住高雄的郭姓男子遲未上岸，海面上也看不到人，趕緊報案。

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，截至晚間8時共出動空偵機、海巡艇1艇6人、岸際搜尋兵力4車11人次，但仍未尋獲失蹤民眾。目前持續搜尋，並規畫明天早上與相關單位繼續投入救援搜尋。（編輯：黃世雅）1080518

一名郭姓男子18日到綠島石朗潛水區浮潛卻遲未上岸，警消獲報展開搜索，海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，截至晚間8時共出動空偵機、海巡艇1艇6人、岸際搜尋兵力4車11人次，但仍未尋獲失蹤郭男。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 108年5月18日