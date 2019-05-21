騎士觸高壓電線倒地沒人敢救 家屬質疑台電斷電慢

（中央社記者管瑞平、郝雪卿苗栗縣21日電）苗栗縣25歲周姓男子因雷雨打落高壓電線觸電身亡，家屬今天淚訴男子倒地後用盡全力請求幫忙，卻沒人敢靠近施救，質疑台電未在第一時間斷電。台電解釋，系統並未察覺異常。

對於事發責任，台電公司是否有人為疏失，台中市政府法制局長李善植指出，台電是不是有在第一時間發現高壓電線斷落，馬上採取立即斷電措施，這個部分是否有疏忽，必須深入研究。

至於是否涉及國家賠償問題，李善植表示，原則上，台電屬於國營事業，也是獨立法人的股份有限公司，是否構成國家賠償問題有待釐清，但是台電如果涉及疏失，還是可能有責任，市府將針對後續賠償事宜，全力協助家屬。

台中市大甲區中山路二段一條1萬1400伏特高壓電線昨天中午遭雷雨打落，垂掉在積水路面，25歲周姓男子騎機車經過疑似被絆倒後觸電，消防隊獲報到場時，已無呼吸心跳，經送醫搶救一度恢復心跳，今天凌晨仍不治身亡。

周男家中共有4兄弟姊妹，他是最小的兒子，今天是他的生日，突如其來的意外，讓生日成了忌日，家屬今天在苗栗縣苑裡鎮住處搭起靈堂，親友鄰居紛紛前往關心，對於一場雷雨奪走了年輕生命感到惋惜不捨。

周男的母親周鄒雅玲哭喊「好好一個乖兒子就這樣沒了！」她說，兒子倒地之後，曾用盡全力請大家幫忙救他，卻沒人敢靠近，質疑台電為何在電線掉落第一時間沒有斷電，要求還家屬一個公道。

周男的叔叔、苗栗縣議員張顧礫指出，台電高壓電線掉落的第一時間並未自動斷電，顯然自動斷電系統失效，事發後，僅賴熱心民眾在附近路口協助交管，無法確實封鎖，造成剛從工廠出來的周男行經該處遭電擊，消防隊到場也不敢貿然處置，他認為台電應與警、消等單位密切聯繫，針對類似事件研擬妥善處置方案，避免再次發生。

昨天在事故現場還有另一名女騎士也被絆倒，但傷勢較輕微，自行就醫。

台電苗栗區營業處副處長蘇英賢表示，依作業規定，發生電力跳脫時，系統會主動再試送電一次，若試送後發生第2次跳脫，就會派員到現場巡查，但昨天系統試送電後並未接獲異常訊息。

蘇英賢指出，這次因雷擊造成電線掉落地面，根據紀錄，昨天中午11時55分發生電力跳脫，系統隨即在中午11時59分試送電成功，直到中午12時5分接獲警消通報，人員趕往現場才知有電線掉落，隨即進行斷電作業。

至於2名騎士傷勢出現極大落差，蘇英賢解釋，輕傷的女騎士倒地也會感電，只是倒地處的積水沒那麼深，碰觸位置也不同，根據照片，女騎士碰觸到的是有一層橡皮的導線，洩漏的電流較小；男騎士倒地位置積水較深，且正巧在電線斷落的截面點，因此感受電流強烈。

蘇英賢說，此次意外雖屬天然災害，但台電同感遺憾，也會負起道義責任，將持續慰問，並在法規許可範圍內盡力協助家屬。（編輯：陳俊碩）1080521