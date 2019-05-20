騎士遭斷落高壓電線電擊昏迷 母親哭求救兒

台中市大甲區中山路一條高壓電線20日遭雷擊斷落，周姓男子騎機車經過，當場遭電擊倒地失去生命跡象，經搶救仍陷入昏迷。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年5月20日

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）台中市大甲中山路一條1萬1400伏特高壓電線今天遭雷擊斷落，明天將過生日的25歲周姓男子騎機車經過，當場遭電擊倒地失去生命跡象，經搶救仍陷入昏迷，周母哭求全力醫治。

中部地區今天中午下起雷雨，一陣雷擊打中大甲區中山路二段幼獅工業區內一條高壓電線，電線突然斷落，造成路過的周姓騎士遭電擊，台中市消防局獲報到場時，周男已無呼吸心跳，緊急送往苗栗縣苑裡李綜合醫院搶救。

院方指出，周男全身無明顯外傷，經插管急救後，雖恢復血壓心跳，但情況仍不樂觀，送加護病房治療，目前昏迷指數3、瞳孔無反應，使用呼吸器維持。

83年次的周男明天生日，在生日前夕遭逢意外，家屬錯愕不已，周母聞訊趕到醫院時說「我什麼都不要，只要兒子能救回來」，哭求醫護人員全力醫治，幫助兒子脫險。

周男的舅舅指出，周男目前在工廠工作，下班還會到母親開的麵攤幫忙，是很孝順、開朗的孩子。

台電苗栗區營業處副處長蘇英賢表示，這條1萬1400伏特的高壓電線，遭雷擊打中斷落，從現場照片研判，倒地的機車恰巧壓在高壓電線斷落截面，有可能因機車金屬導電，導致電流瞬間通過騎士心臟，造成休克，這也說明遭電擊者身上未必會有明顯外傷。

台電下午也派3名主管到醫院探視慰問家屬，蘇英賢指出，將持續關心傷者照護狀況，盡力協助家屬。

台電表示，相關人員獲報到場執行斷電後，造成鄰近地區最高停電戶數達4307戶，經陸續搶修，下午近4時已全數復電。（編輯：李錫璋）1080520