李婉鈺被控妨害公務 北院7/17宣判

（中央社記者蕭博文台北22日電）前新北市議員李婉鈺涉犯妨害公務等罪嫌遭檢方起訴，台北地方法院今天開庭。李婉鈺承認妨害公務，否認強制罪，法官諭知全案7月17日宣判。

李婉鈺今天庭訊後表示，案發至今2年多，對於自己的不良示範、浪費司法資源感到很抱歉，當初真的是基於關心朋友，沒想到演變成這種狀況。

李婉鈺說，她已為此付出極大、慘痛代價，選舉結果也證明大眾對於這種行為的厭惡，對於不對的部分會深刻檢討，希望大家都能夠從她身上得到一些省思。

庭訊期間，李婉鈺坦承妨害公務，但不認為按門鈴、拍鐵門涉犯強制罪。

李婉鈺辯護人說，李婉鈺主觀上沒有強制犯意，妨害公務部分已認罪，請求法官從輕量刑，並給予附條件緩刑；公訴檢察官則請求依照起訴書內容，就強制未遂罪部分量處有期徒刑3月以上之刑；妨害公務部分，從重量處8月以上之刑，並不作緩刑宣告。

法官庭末諭知全案辯論終結，7月17日上午9時49分宣判。

台北地方檢察署起訴指出，李婉鈺民國106年11月28日晚上9時許致電邀約前立委張碩文外出遭拒；李婉鈺酒後於11月29日凌晨0時左右到張碩文的公寓大廈按門鈴找人，多次按張碩文住處門鈴，並用手拍打鐵門。

起訴指出，有住戶不滿李婉鈺滋擾，出面制止，雙方起口角。員警獲報處理，李婉鈺拉扯林姓員警的錄影設備，也侮辱王姓員警，動手打王的臉部，檢察官偵辦後依強制未遂、妨害公務罪嫌提起公訴。（編輯：張銘坤）1080522