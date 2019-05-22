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淡水傳女國中生墜樓亡 手機發現遺書

最新更新：2019/05/22 19:06
新北市淡水區某社區22日下午驚傳墜樓事件，一名14歲少女墜樓身亡，警方獲報到場封鎖現場偵辦中。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年5月22日
新北市淡水區某社區22日下午驚傳墜樓事件，一名14歲少女墜樓身亡，警方獲報到場封鎖現場偵辦中。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年5月22日

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市淡水區鄧公路某社區今天下午3時許傳墜樓，警消到場發現14歲女國中生倒臥血泊中，經送醫急救仍宣告不治，警方偵辦時在死者手機發現遺書，現報請相驗以確定死因。

警方調查，死者是14歲陳姓女國中生，因父母離異，平常都跟爸爸住，今天因為身體不適，所以沒有上學，一個人在家，但不知道為何會上14樓頂樓後墜樓。

警方獲報派鑑識人員到場初勘，由於頂樓現場未發現有打鬥跡象，現場遺留死者的手機，經查看發現死者手機內留有遺書，警方除報請相驗確認死因外，也就遺書內容調查釐清中。（編輯：李錫璋）1080522

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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