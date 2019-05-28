不滿遭影射違停 林滄敏求償二審仍敗訴

（中央社記者蕭博文台北28日電）前立委林滄敏不滿三立新聞影射他與一輛違停的賓利車有關，向三立、2名記者求償新台幣100萬元，一審敗訴。高院認為記者已盡查證義務，且未貶損林的社會評價，今天仍判林敗訴。

三立電視新聞台於民國104年10月29日，以「賓利違停還嗆警，『彰化金城武』否認：與我無關」為題，報導於台大醫院違停的賓利車與時任中國國民黨籍立委林滄敏有關。

報導另提及「也有人說是林滄敏某位離職助理的座車，只是助理哪來的錢啊？立法院有所謂的便當助理掛名卻不支薪，專包工程常常狐假虎威，只是夜路走多了，還是會踢到鐵板」。

林滄敏認為，報導影射違規車輛是他所有，且使社會大眾誤認他濫用特權，已損害他的名譽，向三立電視、2名記者求償100萬元，一審士林地方法院判林滄敏敗訴。

案經林滄敏上訴，台灣高等法院承審合議庭認為，記者曾向林滄敏本人及其辦公室人員求證，並向立法院交通科查證賓利車登記資料，也將林滄敏回應及其名下5輛車沒有1輛是賓利等資料予以平衡報導，使理性閱聽大眾自行判斷。

高院認為，記者報導過程客觀上已盡合理查證義務，至於報導提及有助理狐假虎威等語並未提及林滄敏，林也沒有舉證這些內容足以使閱聽大眾不當聯想與他有關，因此林主張社會評價受到減損並不可採。

高院新聞資料指出，合議庭認為記者並無不法侵害林滄敏名譽，三立電視當然也不需要負連帶賠償責任，判林滄敏敗訴，仍可上訴。1080528