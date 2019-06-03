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菲律賓機場持假護照欲登機 台籍男子被捕

最新更新：2019/06/03 18:43

（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）菲律賓移民局今天表示，27歲的台籍蘇姓男子在馬尼拉國際機場持偽造的菲國護照欲搭乘往台北的菲亞航班機，昨天凌晨在機場被捕，目前被拘留在大馬尼拉的塔古市。

男子Su Ping Yen供述，他在友人協助下，以3000披索（約新台幣1825元）買到偽造的護照。

菲律賓移民局新聞稿引述港口作業處處長麥迪納（Grifton Medina）說：「他被拘留在我們的塔古市（Taguig）巴工迪瓦營（Camp Bagong Diwa）看守所，因使用偽造的出入境文件將被驅逐出境。」

移民局表示，蘇姓男子被捕數小時前，因菲律賓亞洲航空（Philippines AirAsia）人員質疑他的護照真假，因此遭拒絕登機；菲亞航隨後通報移民局司法鑑定文件實驗室，確認護照是假的。

移民局旅行管制暨執法部門（TCEU）主任歐坦尼茲（Erwin Ortanez）說，遭菲亞航拒絕登機後，「他訂了另一班前往台北的班機，試圖用台灣護照離境。但他隨後被捕，因我們已有所警戒，準備攔截他」。

歐坦尼茲說，蘇姓男子拿出的出生證明寫道，他的母親是菲律賓人，父親是華人，「他堅稱他的母親是住在台灣的菲律賓人，但我們的資料庫顯示，他所謂的母親沒有離開菲律賓的紀錄」。

歐坦尼茲說，根據蘇姓男子的偽造護照和出生證明，他生於馬尼拉都會區巴石市（Pasig City），姓名是Alex Masangkay Su，但當官員問到他身分的基本資料時，「他根本答不出來」。

經過調查，蘇姓男子於5月12日持59天觀光簽證入境菲律賓。

移民局長莫連德（Jaime Morente）說，移民局將調查了解蘇姓男子使用偽造護照的原因，「他一定會被驅逐出境，並被禁止返回菲律賓」。

中華民國駐菲代表處表示，經查蘇姓男子在台灣未遭通緝，使用偽造護照的動機不明，將追蹤了解他是否涉及其他案件，若當事人有需求，也將提供法律援助。（編輯：郭中翰）1080603

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