2大學生不聽勸溺斃 導遊旅行社改判免賠

（中央社記者劉世怡台北4日電）5年前，逢甲大學蕭姓及涂姓大一學生到墾丁南灣戲水不幸溺斃。家屬提告向旅行社及羅姓女導遊求償，二審今認定羅女曾告知戲水危險，2生不聽巡邏員勸阻，改判旅行社及羅女免賠。

全案緣於逢甲大學光電系一年級的28名學生，民國103年6月舉辦班遊到墾丁玩，委由旅行社規畫行程，6月24日下午在南灣戲水時，海象不佳，10多人仍下水玩，蕭姓、涂姓2學生被海浪捲走，不幸溺斃。

蕭姓、涂姓2學生的家屬提告向旅行社及帶隊的羅姓女導遊求償，一審法院判旅行社及羅女連帶分別須賠償蕭家近新台幣486萬元、涂家近501萬元。全案經上訴，由二審台灣高等法院審理。

二審高院今天認定，旅遊地點變更到墾丁南灣，由這團同學自行決定，大一學生年齡為18歲至19歲之間，就旅遊地點應有自主判斷能力，且羅女有叮嚀學生注意安全，告知在沙灘玩水時，水不能過膝，已盡提醒及維護學生安全的義務。

二審合議庭指出，蕭姓及涂姓學生明知當天南灣禁止下水，且屢遭巡邏員勸阻不聽，並在巡邏員未注意時繼續戲水，最終導致溺斃結果，不能以此認定羅女有過失責任，且羅女刑事部分，已判無罪確定，也認定她沒有過失責任，因此旅行社也不用負連帶賠償責任。

二審今天改判旅行社及羅女免賠，全案還可上訴。（編輯：李亨山）1080604