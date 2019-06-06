嬰兒頭撞地致發展遲緩 新手爸過失遭判10月

（中央社記者劉世怡台北6日電）吳姓新手爸爸被控沒抱好出生不到2個月的兒子，致二次摔落並頭部撞擊磁磚地面後，未立即送醫，導致兒子動作、語言、認知發展遲緩，二審今天依過失致重傷害罪判吳男10月徒刑。

依據判決書指出，居住在新北巿淡水的吳男與妻子結婚後，吳妻於民國105年1月間生下男嬰。吳男及妻子在同年2月29日凌晨，發現兒子臉色發白、眼神呆滯，且有發燒現象，驚覺有異趕緊送醫急診；醫院發現男嬰顱內出血及硬腦膜下出血、左顴骨外側軟組織腫脹等傷害。

經醫院通報，警方到場調查，吳男坦承送醫前二天，他將兒子放在胸口處，並臥躺於臥室內高度約60公分的雙人床後沉睡，兒子因翻身而從他的胸口處摔落到床下，頭部有撞擊磁磚地板；隔天，他彎身將躺臥在嬰兒車內的兒子抱起時，一時不慎，失手使兒子摔落，頭部有撞擊磁磚地面。

吳男說，這2次因兒子當時並沒有哭泣、異狀，所以認為兒子無大礙，而未將兒子送往醫院檢查。士林地檢署將吳男起訴。

一審法院審酌，照顧及養育未成年子女為父母的天職，吳男為成年人，理應注意照顧新生兒時應謹慎小心，避免新生兒受到傷害，竟疏未注意，導致兒子受有重傷害，考量吳男並非故意傷害，但對嬰幼兒而言，這種粗心大意的疏忽照顧，也會造成對身體與認知的發展的傷害，其嚴重性並不亞於故意傷害行為，也屬兒童虐待型態的一種，應予嚴懲，依過失致重傷害罪判刑10月。

案經上訴，由台灣高等法院審理，高院審酌傷者當時年僅不到2個月，所受重傷害是因短時間內連續二次撞地所致，在審理期間曾委請台北榮總鑑定及醫師到院說明，仍無法判斷傷勢分別為哪次撞到所致，且在刑法評價上，應以過失致重傷害罪論罪，因此仍判他10月徒刑，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080606