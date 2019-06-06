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館長捐60萬 南庄國中教儲專戶最大筆個人捐款

最新更新：2019/06/06 16:51
（圖取自飆悍臉書頁facebook.com）
（圖取自飆悍臉書頁facebook.com）

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）網紅「館長」陳之漢欲捐款60萬元給苗栗縣南庄國中營養午餐經費，經校方婉拒後改捐學校教育儲蓄專戶。南庄國中今天證實款項已入帳，且是專戶歷年來收到最大筆的個人捐款。

南庄國中4月間接受中國廠商捐助新台幣60萬元營養午餐經費引發統戰爭議，校方事後退回款項盼平息紛爭，不過苗栗縣議員鄭聚然日前在議會質詢時說出「不管什麼統戰，誰給我錢誰就爸媽」等語，在網路掀起話題，網紅「館長」陳之漢更為此與鄭聚然隔空互嗆。

館長陳之漢先是表態要給鄭聚然10萬元，讓他「叫個3天爸爸來聽」；鄭聚然反擊表示，若陳之漢捐60萬元給南庄國中，「就代表性叫他一聲爸」。館長允諾捐款，一度遭校方以本學期營養午餐經費已經足夠為由婉拒，隨後陳之漢決定改捐學校教育儲蓄專戶，並在5日匯款。

南庄國中今天證實，館長所捐款項已經入帳。校長詹吉翔指出，這是學校歷年來教育儲蓄專戶收到最大筆的個人捐款，將依規定運用在幫助弱勢學生，也替學生感謝各界捐款人士，期盼風波能就此平息，讓學校回歸平靜。（編輯：吳佳穎）1080606

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