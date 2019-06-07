慕谷慕魚封路 男子擅入戲水溺斃月牙灣

花蓮縣秀林鄉銅門村慕谷慕魚以自然美景聞名，7日發生溺水意外的「月牙灣」，水域在清水溪的轉彎處，溪水切穿大理石脈，巨石陳列，宛如一抹藍色彎月而得名。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 108年6月7日

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）來自台北市28歲賴姓男子與友人今天上午前往2016年10月就已封路的花蓮慕谷慕魚月牙灣戲水發生溺水意外。警消獲報到場將賴男救起，送花蓮慈濟醫院急救不治。

花蓮縣消防局表示，上午10時38分接獲民眾報案，指慕谷慕魚月牙灣水域有人溺水，無法拉起，請求消防隊前往搶救。壽豐、吉安消防分隊派出4車、7人前往搶救。

縣警局吉安警分局指出，慕谷慕魚自2016年10月20日，由於颱風造成土石滑落阻斷道路，因此封路至今，也無接受入山申請，一般民眾不得擅自闖入。目前僅接受台電工程人員、公務及當地居民進入，針對這件溺水意外將進行後續調查。

警方表示，若遊客擅自闖入，經勸導不從者，可依國家安全法第7條未經申請許可無故出入管制區，處6個月以下有期徒刑、拘役或併科1萬5000元以下罰金。

位於秀林鄉銅門村的慕谷慕魚以自然美景聞名，今天發生溺水意外的「月牙灣」，水域在清水溪的轉彎處，溪水切穿大理石脈，巨石陳列，宛如一抹藍色彎月而得名。(編輯:孫承武)1080607

28歲賴姓男子與友人7日上午到2016年10月就已封路的花蓮慕谷慕魚月牙灣戲水發生溺水意外，賴男送醫急救後仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 108年6月7日