發文指浩鼎骯髒疫苗 仁新董事長林雨新遭起訴

（中央社記者蕭博文台北12日電）仁新醫藥董事長林雨新曾任浩鼎生技乳癌疫苗研究計畫最高主持人，離職後在網路發文指稱浩鼎研發的是骯髒疫苗。北檢認為骯髒疫苗等語超越合理評論範圍，依妨害信用罪嫌起訴。

台北地檢署今天提供的新聞資料指出，林雨新曾任台灣浩鼎生技公司臨床醫學處處長，負責臨床試驗與研發工作，並擔任乳癌疫苗OPT-822（後更名為OBI-822）研究計畫最高主持人之一。

北檢調查指出，林雨新民國103年1月13日離職，因對浩鼎不滿，於104年11月在醫藥網站發表文章，質疑OPT-822效果，建議參與新藥測試者，尋求法律和醫療建議，並指OPT-822相關疫苗是骯髒疫苗、劣質疫苗、假藥物。

承辦檢察官認為，林雨新文章大部分內容是基於自身在浩鼎工作的經歷，或自行解讀數據認為疫苗會產生攻擊正常細胞的安全性疑慮，或基於當時的相關報導而為評論，並非憑空捏造。

但檢察官指出，若林雨新只是對浩鼎研發的疫苗存有疑義而加以評論，無庸留言指稱dirty vaccine（骯髒的疫苗）、inferior vaccines（劣質疫苗）、fake drugs（假藥），這些用字都已超越合理評論範圍，足以損害浩鼎名譽、信用評價，因此依法起訴。（編輯：李錫璋）1080612