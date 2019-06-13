抽油煙機操作不慎引火警 母抱男嬰躲陽台獲救

高雄市楠梓區一間透天民宅12日深夜疑因抽油機使用不當引發火警，紀姓女屋主機警抱著5個月男嬰逃至2樓陽台待援，平安獲救。（翻攝照片）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年6月13日

（中央社記者程啟峰高雄13日電）高雄市楠梓區1間透天民宅昨天深夜疑因抽油機使用不當引發火警，現場濃煙密布，紀姓女屋主機警抱著5個月男嬰逃至2樓陽台待援，所幸火勢不大，母子也平安獲救。

消防局指出，這起火警發生在昨天深夜10時31分左右，楠梓區大學西路592巷1間4樓透天民宅1樓廚房竄出火苗，現場濃煙密布，火勢於17分鐘內撲滅，燒毀1樓廚房抽油煙機及部分鍋具，救出紀姓女屋主及其5個月大兒子，母子都平安，不需送醫。

高市消防局右昌分隊副中隊長林鎮宏表示，消防人員趕到火場時，見紀姓母子在2樓陽台安全無虞，她丈夫也已逃出屋外，消防人員於是先救火及排煙後，再將男嬰抱出火場，隨後將紀女帶下樓過程中，她還從屋內抱出寵物兔子1隻。

楠梓警分局指出，紀女丈夫昨天深夜在家裡廚房油炸食物，不慎啟動抽油煙機渦輪裝置，疑因機器吸力太強，將油鍋下的火源吸上來釀成火災；警消將進一步調查釐清火警原因。（編輯：黃世雅）1080613