不實資料申報助理費 竹縣議員陳栢維改判6月

（中央社記者蕭博文台北20日電）新竹縣議員陳栢維被控以離職助理資料申報補助費192萬餘元，一審依利用職務機會詐取財物罪判刑3年6月，二審高院認為只構成使公務員登載不實罪，今天改判刑6月。

台灣高等法院新聞資料指出，陳栢維連任新竹縣議會第16屆至第19屆議員，明知謝姓公費助理已於民國101年11月離職，卻未向新竹縣議會陳報，持續以謝姓前助理的資料向縣議會申報補助費，至106年間共申報新台幣171萬元。

此外，陳栢維又涉嫌於105年間，以陳姓男子名義，向縣議會申報公費助理補助費共21萬餘元。

一審新竹地方法院依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，判處陳栢維有期徒刑3年6月，褫奪公權3年。

案經上訴，高院承審合議庭認為，陳栢維的助理均證實，陳栢維請領的補助費都支付給實質在職的助理，難以認定陳栢維有意圖為自己不法所有的詐欺主觀意圖，僅構成使公務員登載不實罪。

合議庭審酌，陳栢維因襲舊習不願更新助理資料，以不實聘用資料申報助理費用，與自始即捏造不實助理資料申報的犯行相比，惡性尚輕。

合議庭也考量，陳栢維多年服務鄉里素有口碑而能連任縣議員的表現，及偵審中均能坦承犯行的犯後態度，判刑6月，得易科罰金，仍可上訴。（編輯：李錫璋）1080620