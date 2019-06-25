蘆洲某身心障礙協會傳女學員受虐 社會局開罰

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市議員李翁月娥昨晚在臉書發文指控蘆洲區某身心障礙協會疑對女學員施虐，社會局今天一早就前往稽查，初步僅曾姓負責人坦承有拍手臂未傷人，但社會局仍開罰10萬元。

李翁月娥在臉書中貼文表示，參加某身心障礙協會辦理的身心障礙樂活大學課程的女學員回家，回家洗澡時被媽媽發現手臂大腿滿是瘀傷。

李翁月娥表示，陳情人向1999市府社會局反映卻沒有回應，想去報案又無法調到監視器證明孩子被打的過程，無助得不知如何是好，因此，才會向她陳情並要求市府社會局必須正視處理。

此外，李翁月娥也協助被害人向轄區派出所提告。蘆洲分局表示，已受理報案正在偵辦中；李翁月娥強調，社會不能讓這樣的事件繼續發生，希望新北市政府能夠出面，不要姑息掛羊頭賣狗肉的行為。

社會局今天上午也派員前往協會就疑似不當對待女學員一事進行了解，社會局副局長林昭文表示，這家身心障礙發展協會承辦樂活大學已經7、8年了，未曾傳出過類似施虐案例。

他表示，經了解，曾姓負責人供稱是女學員要拿杯子丟其他學員時，她才用手拍打學員的手臂來制止行為，但應不會造成傷害，至於腳腿的瘀傷，她表示不知情，只是社會局仍認定動手拍打動作就是不正當的行為，將依法開罰曾姓人員新台幣10萬元罰鍰並公告其姓名。

林昭文表示，疑遭虐的女學員家長昨向警方報案，全案已經進入司法偵查，希望未來能透過司法偵查，釐清案情，假如家長同意，社會局也會協助被害人到醫院做傷情的鑑定和研判，以了解這些瘀傷如何發生的。（編輯：張銘坤）1080625