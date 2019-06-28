叫爸爭議主角 苗縣議員鄭聚然當選無效之訴駁回

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）因對南庄國中接受中資捐款說出「給錢就是爸媽」引發爭議的苗栗縣議員鄭聚然，被控在競選期間涉嫌現金賄選，檢方及落選對手對他提出當選無效之訴，苗栗地院今天判決駁回。

苗栗地方法院受理頭份市民代表劉文照、苗栗縣議員鄭聚然當選無效訴訟，合議庭審理後，今天下午宣判，被告劉文照當選無效；鄭聚然部分，原告之訴駁回。全案可上訴。

去年底選舉，鄭聚然、劉文照分別當選苗栗縣議員及頭份市民代表；兩人遭檢舉於選舉期間搭檔競選並共同以現金買票，苗栗地檢署檢察官及縣議員落選人李貴富、頭份市民代表落選人羅文豐，分別對鄭、劉提出當選無效之訴。

苗栗地院庭長兼審判發言人宋國鎮指出，原告指控鄭聚然競選團隊的某不詳人士於去年9月底，交付現金新台幣2萬8000元給林姓女子協助買票央求支持鄭；又於去年10月初，交付2萬元給鍾姓男子，扣除部分對價，其餘金額作為替鄭買票之用，隨後劉文照帶同鍾男前往一名林姓友人住處，以每票500元代價，交付3500元給林姓友人賣票。

鄭聚然、劉文照均否認有買票行為。鄭聚然辯稱，不認識林姓女子，對鍾姓男子也僅是認識而已，並無交情，與劉文照也只是一起拜票、發文宣，對於買票行為，他沒有授意，也不知情；劉文照則辯稱，鍾男交付金錢時，他沒有看到，也不知情。

宋國鎮表示，合議庭審理認為，參照鍾男與林姓友人說法，劉文照先詢問林姓友人家中票數，再由鍾男交付現金，賄款來源是劉文照所出，林姓友人事後遭分局傳訊後，劉、鍾兩人連忙關切，甚至要求林男翻供，因此認劉文照實際參與交付賄賂買票行為，判決當選無效。

至於鄭聚然部分，宋國鎮表示，原告無法舉證證明林女所收受現金來源、所稱鄭聚然競選團隊之「某不詳人士」究竟為何人，無法認定確屬鄭聚然競選團隊的成員，且鍾男所收現金為劉文照所出，劉也非鄭聚然競選團隊成員。

宋國鎮指出，縱使鄭、劉2人搭檔競選，也不過是一起掃街、拜票、造勢，以提升知名度或互相拉抬選情，難謂其中一人賄選，另一人就一定有共同參與或知情，因無證據可證明鄭聚然對林女、鍾男、劉文照等人買票行為有共同參與、授意、同意、容許、知情而放任或知情而不違背其本意等情形，自不構成當選無效，因此鄭聚然部分駁回原告之訴。

鄭聚然在議會質詢時，曾針對南庄國中接受中資捐款爭議發言說出「誰給錢就是爸媽」引發輿論譁然，並與網紅「館長」陳之漢為了捐款「叫爸」隔空互嗆，事件一度在網路掀起熱議。（編輯：陳俊碩）1080628