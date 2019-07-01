酒駕新制上路首日 北市共取締9案

（中央社記者黃麗芸台北1日電）酒駕處罰新制上路，北市警局交通警察大隊表示，首日動用近400名警力、規劃99處路檢點，共取締9案，其中1駕駛酒測值0.26毫克，同車乘客依規定舉發，為北市首例連坐處罰乘客。

立法院3月通過道路交通管理處罰條例修正案，加重對酒駕的處罰，並於7月起開始實行。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，酒駕新制上路，除酒後駕車及拒測罰則提高外，累犯罰鍰也採累進制，同車乘客同樣有連坐處罰，今天凌晨起規劃99處路檢點，動用將近400名警力，以天羅地網方式加強酒後駕車攔檢稽查。

根據交通警察大隊統計資料顯示，酒駕新制首日已取締9件酒後駕車案，有4件駕駛人酒測值達0.25毫克以上，依法送辦。

其中，有1件駕駛人因酒測值達0.26毫克，同車乘客則依道路交通管理處罰條例規定舉發，成為北市首度因酒駕新制受連坐處罰的乘客，最高可處新台幣3000元罰鍰。

交通警察大隊表示，新制首日還發生1件自小客車行經攔檢站經攔檢不停，也依道管條例規定舉發，罰鍰金額高達18萬元。

交通警察大隊提醒，目前取締酒駕違規執法標準嚴格，酒測值超過0.15毫克即屬違規，酒駕新制施行後，只要駕駛人酒測值達0.25毫克以上，可罰18歲以上的同車乘客罰鍰600元以上至3000元以下，但排除年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客，目的是希望同車乘客應極力規勸、制止有飲酒的駕駛人開車上路的義務。（編輯：方沛清）1080701