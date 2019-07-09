路邊停車遭開3槍 北市警逮兩男到案

台北市松山區基隆路一段日前凌晨發生一輛路邊停放汽車遭人連開3槍事件，台北市警察局松山分局偵查隊隊長吳坤安9日表示，警方獲報後，循線查緝並於桃園逮捕涉案兩男，訊後將人依法送辦。中央社記者黃麗芸攝 108年7月9日

（中央社記者黃麗芸台北9日電）台北市松山區基隆路一段日前凌晨發生路邊停放汽車遭人連開3槍，犯嫌隨即開車逃逸，幸無人傷亡。警方獲報後立即循線追查，於昨晚到桃園逮捕涉案兩男，詢後依法送辦。

台北市警察局松山分局今晚召開破案記者會，偵查隊隊長吳坤安表示，6日凌晨3時許獲報，指轄內基隆路一段有輛停放路邊的汽車遭不明男子連開3槍，幸車上無人，但造成汽車左前輪破裂、左前車門及左後保險桿各有一彈孔，犯嫌隨即開車往桃園方向逃逸。

警方隨即組成專案小組偵辦，進行現場封鎖、調查、蒐證採集相關微物跡證等各項偵查作為，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組成員循線抽絲剝繭追查，掌握涉案犯嫌為居住在桃園的蔡男及黃男兩人，並於昨天將他們查緝到案。

現場起獲作案槍枝1把及子彈3顆，同時還查獲毒品安非他命等贓證物，由於雙方互不相識，不排除是兩嫌開錯槍。

全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1080709