陳宏宗拒捕被擊斃 死因後腦遭子彈貫穿

（中央社記者江俊亮嘉義市10日電）槍擊通緝犯陳宏宗今天清晨在嘉義縣大埔鄉與警駁火，被警方開槍擊斃。嘉義地檢署檢察官偕同法醫下午進行解剖，確認陳宏宗死因為右後腦遭子彈貫穿致死。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，清晨在嘉義大埔被警方擊斃的陳宏宗，遺體下午送到嘉義市立殯葬管理所，由檢察官偕同法醫進行解剖後，確認右後腦、左小腿各中一槍，死因為後腦遭子彈貫穿致死。

蔡英俊指出，槍擊要犯陳宏宗曾於民國105年12月間在雲林西螺果菜市場與攤商發生口角，竟夥同一對父子持槍射擊被害人4槍，其中2槍擊中被害人雙腿；事後犯案父子皆投案，陳宏宗卻展開逃亡生涯。

去年12月間，陳宏宗騎腳踏車現身台南市楠西區時，被2名巡邏員警發現形跡可疑，正準備盤查時，陳宏宗竟開槍向2名員警射擊，前後共開了5槍之後逃逸，幸好2名員警身穿防彈衣及有隨身小電腦保護，才幸運躲過一劫。

陳宏宗今天清晨駕車出現在嘉義縣大埔鄉，警方上前圍捕、喝令陳宏宗下車時，陳宏宗不僅倒車衝撞警方，還開槍朝警方射擊。雙方駁火後，警方破窗打開陳宏宗所駕的車輛車門，發現陳宏宗已中彈身亡。（編輯：戴光育）1080710