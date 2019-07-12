酒駕拒捕開曳引車倒車撞警 駕駛妨害公務被訴

（中央社記者蘇木春台中12日電）台中市男子王勝男今年3月酒後駕駛曳引車，為躲避警方追捕，倒車撞擊員警騎乘的警用機車，警方立即朝後輪開4槍，王男棄車逃跑被逮捕，檢方今天依妨害公務等罪嫌將他起訴。

台中地方檢察署起訴書指出，王勝男今年3月5日下午2時多，在台中市潭子區一處工廠飲酒後，駕駛曳引車行經潭子區潭興路一段因違規迴轉，遭台中市政府警察局交通警察大隊劉姓警員發現騎警用機車攔查。

王男趁警方下車離開機車後，隨即駕駛曳引車撞擊警用機車後逃逸，警方立即騎警用機車從後追捕，行經潭子區仁愛路一段時，王男突然急剎並向後倒車，因而撞上警方騎乘的警用機車，劉員見狀跳車閃避。

劉員立即持槍朝曳引車左後車輪射擊4槍，王男才棄車逃逸，警方隨即在附近樹林將他逮捕，經呼氣酒測值達0.37毫克，訊問後依法送辦。

檢方偵辦時，王男辯稱他不想停車受檢，所以就跑讓警察追，倒車時不知道後面有人，只是感覺撞到東西，後來又繼續往前開。檢方認為，王男雖有倒車而撞擊員警騎乘的機車，主觀較難認定有殺害員警的故意與動機，因此不構成殺人未遂。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、蒐證畫面等證據，今天依公共危險、妨害公務等罪嫌將王男起訴。（編輯：黃世雅）1080712