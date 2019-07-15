網傳驅離東協廣場移工 中市警：勸離有醉意移工

（中央社記者趙麗妍台中15日電）網路影片傳台中市警方無故驅趕東協廣場的外籍移工，台中市警察局今天表示，獲報有移工酒後滋事的疑慮，前往口頭勸離，警方勸離酒後妨礙安寧的民眾，絕無國籍差別待遇。

台中國際勞工協會台中辦公室14日在臉書（Facebook）分享影片並指出，一群警察晚上7時多出現在東協廣場驅趕坐在廣場上的移工，號稱「東協廣場」，是這樣對待來自東協國家的移工，政府為何用公權力驅趕坐在地上的移工。

台中市第一警分局表示，近年來東協廣場及周邊例假日陸續發生多起移工酒後傷害案件，警察局除加強巡邏及配合移民署規劃臨檢勤務外，如接獲報案或檢舉即前往勸離、告誡。

警方指出，針對有醉意、喝醉的移工進行勸離，請移工儘早返回工作住所，以免妨礙他人並影響自身隔日工作權利，絕非無端驅趕。勤務已執行10年之久，每逢假日人多的時候，加派巡邏、臨檢、守望的勤務，維護東協廣場的治安。

交通部長林佳龍也在個人臉書分享影片，他指出，2016年，他在台中市長任內，將「第一廣場」更名為「東協廣場」，提供移工諮詢服務、舉辦東南亞文化活動，逐步改善設施。政府的努力，也吸引文創旅店進駐。

林佳龍指出，綠川整治完成，在東協廣場探索四國文化與美食、漫步綠川已是造訪中區必備款，吸引大批人潮，為中區帶來復甦的希望與滿滿商機。或許過去曾零星發生酒後滋事，會由警方加強巡邏，但絕非驅離聚集的人群。

林佳龍說，彩虹之美，在於多色並存；台灣之美，在於多元共榮。東協廣場的設立，是對不同文化尊重的體現，深切盼望這樣的理念，不要因為政權異動而變質。（編輯：陳俊碩）1080715