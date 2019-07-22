冒牌律師違法招攬訴訟 司法院移送13人

（中央社記者林長順台北22日電）各法院近年發現有不具律師資格的人招攬訴訟，司法院政風處實施「破壞司法信譽案件」專案，清查出13人涉案明確，將移送各地檢署偵辦。

司法院指出，這些不具律師身分者在法院外發放名片、藉機與當事人攀談或透過網路社交網站包攬訴訟，他們未受正式委任，也收費代為撰狀，或雖未協同出庭，卻於法庭內外與被告、當事人碰面進行案件指導等。

為全面瞭解各法院是否有不具律師職務牟利或從事詐騙活動，司法院政風處規劃辦理「破壞司法信譽專案清查」，清查後發現多達數10件，其中事證明確者13件，政風處審核後由各法院移送各地檢署偵辦。

司法院表示，訴訟程序趨向專業化，若沒有充分法學知識與實務訓練，並經國家考試嚴格篩選養成的律師，不足以在訴訟程序勝任辯護人、訴訟代理人職責，如果由未具律師資格者辦理訴訟事件，不僅可能損及當事人權益，甚而破壞司法威信。

司法院提醒，民眾辦理訴訟事件應委請具有律師資格並合法登記執業的律師協助，避免受騙影響訴訟權益。如果，如果遇到「司法黃牛」或「冒牌律師」挑唆或包攬訴訟，可向各法院政風室提出檢舉。（編輯：方沛清）1080722