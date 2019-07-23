男子假扮警察行搶未果 遭判4到5年徒刑

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）男子林意淳、林震、潘明輝因缺錢花用，結夥假扮警察，行搶1名懷疑販毒男子，不過事後未得手，也讓男子離開。彰化地院今天依強盜未遂罪，判處林男3人4到5年不等徒刑。

彰化地方法院今天公布判決書，林意淳等3人因缺錢花用，購買玩具槍，然後戴上口罩假扮警察，開車前往懷疑販毒的男子住處守候，見男子和友人回家，拿出玩具槍謊稱是警察，押著2人入屋尋找毒品但無所獲。

林男等3人開車載著男子，要求男子既然沒有毒品，就交出身上的錢。為取得對方信任，還將車子開往彰化縣警察局員林分局前，下車謊稱要進分局找人支援，事實上只是進分局借廁所。

男子發現異狀，察覺林男3人不是警察，從身上拿出電擊棒攻擊林男等人，林男等人拿出玩具槍還擊。最後一夥人將車開到員林百果山附近，同意讓男子下車離開，但要求不能報警。

法院審理此案，林男等人辯稱沒有行搶意圖，只是威脅對方交出毒品；但男子作證時提及林男等人曾詢問他身上所戴金項鍊材質，聽到是假的才沒再追問，後來因為假冒警察被識破，才沒有行搶得手。法官認為林男等3人涉犯強盜未遂等罪，判處4到5年不等的有期徒刑，全案可上訴。(編輯:孫承武)1080723