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涉與少女性交遺棄致死 中檢二度聲押3男獲准

最新更新：2019/07/24 16:54

（中央社記者蘇木春台中24日電）何姓男子等3人日前與未成年少女吸毒後發生性關係，發現少女無生命跡象逃逸。檢方聲押何男等人遭駁回提起抗告，經台中高分院發回重開羈押庭，今天裁定3人聲押獲准。

台中地檢署檢察官17日聲押何男等3人，台中地方法院法官認為檢方舉證不足，難以認定被告嫌疑重大，駁回羈押聲請。經中檢提起抗告，台灣高等法院台中分院23日撤銷原裁定，今天發回重開羈押庭。

台中地院今天發布新聞稿表示，經檢察官到庭補陳證據，法官訊問後認為何男涉犯趁機性交罪、遺棄致人於死罪；莊姓、吳姓男子涉犯趁機性交罪，3人犯罪嫌疑重大有串證之虞，非予羈押顯難進行追訴、審理，裁定3人羈押禁見。

家住台南市的17歲未成年少女本月11日晚間赴台中訪友，14日凌晨少女被何姓等4名男子帶到一家商務旅館，由何男提供摻有毒品的咖啡包供少女吸食，並輪流與少女發生性關係，在發現少女失去生命跡象，4人見狀逃離旅館，直到隔日房務人員清理時發現報案。

台中檢方陸續傳喚何、莊與吳等3男到案，3人都坦承與少女發生性關係，因而認定3人涉犯乘機性交、遺棄致死及違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌向法院聲請羈押。檢方另傳喚賴姓男子到案，他辯稱只在一旁錄影，檢方諭令新台幣3萬元交保。(編輯:孫承武) 1080724

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