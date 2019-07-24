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台中少女疑不服管教 持刀砍傷母親被法辦

最新更新：2019/07/24 17:26
台中市一名少女疑似不服管教，24日竟持刀追砍顏姓母親，救護人員獲報到場發現顏婦背部有遭西瓜刀割傷痕跡，所幸意識清楚，包紮後緊急送醫救治。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　108年7月24日
台中市一名少女疑似不服管教，24日竟持刀追砍顏姓母親，救護人員獲報到場發現顏婦背部有遭西瓜刀割傷痕跡，所幸意識清楚，包紮後緊急送醫救治。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　108年7月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市一名少女疑似不服管教，今天持刀追砍36歲顏姓母親，顏婦躲進一家機車行求救，業者見狀搶下刀械後報案，警消獲報到場將婦人送醫救治，警方並將少女帶回偵辦釐清案情。

台中市消防局表示，中午12時22分接獲民眾報案指出，梧棲區自強四街有婦人遭砍傷急需救護，派遣梧棲分隊出動救護車前往處理，並轉報警方到場。

救護人員說，到場發現疑為母女發生糾紛，36歲顏姓婦人背部有遭西瓜刀割傷痕跡，幸患者意識清楚，救護人員將傷者包紮後緊急送往梧棲童綜合醫院救治。

院方表示，傷者左後背部有一處見骨撕裂傷，左上臂兩處見骨撕裂傷，左後頸有淺層撕裂傷，目前正手術中，術後會送到普通病房。

目擊的機車行業者說，當時顏姓婦人遭16歲女兒持刀追砍，婦人跑進住家附近的機車行求救，他立即將少女擋下並將行凶的刀械搶下報案，少女被搶下刀械後情緒恢復平靜。

警方獲報趕到現場，將少女帶回偵辦，初步了解少女疑似不滿母親要求去打工，雙方因管教問題一言不合而發生女兒追砍母親的糾紛，詳細發生原因警方調查中。（編輯：翁翠萍）1080724

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