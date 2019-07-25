為毒癮者打管制藥致死 醫師涉過失一審判6年

（中央社記者蘇木春台中25日電）台中市醫師林育德多次為毒品成癮患者，開立施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥品，陸續造成3名患者死亡，台中地院認為林男違反醫療上應注意事項，今天依過失致死罪判處他6年徒刑，可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，林育德在台中市太平區育德診所擔任醫師，並具有第四級管制麻醉藥品普洛福靜脈注射液（學名為丙泊酚、俗稱牛奶針）合法購買及處方資格。

林育德在診所內，為濫用海洛因成癮的患者，以每組新台幣300元至400元的價格，開立普洛福靜脈注射液混和抗組織胺及抗膽鹼類藥品的注射液，以舒緩戒毒期間造成的失眠或不適，患者大多在診所內由藥師或自行施打後，留在診所內休息，或是將藥劑帶回家自行施打。

林男自104年6月至105年4月間，陸續為林姓、廖姓與邱姓等3名患者開立處方，但3人在診所內施打藥劑後，突然停止呼吸心跳，3人都因休克而死亡。案件經台中地檢署檢察官指揮偵辦，並依過失致死罪嫌將林男起訴。

台中地院法官審理時，林男辯稱對於求診曾吸食毒品，而造成戒斷症的患者診療，開立普洛福靜脈注射液的藥劑可以治療並減輕戒斷後的症狀，均要求患者簽立切結書，確認病患並無施用毒品，3名被害人當日施打均無過量。

法官查出，施打普洛福靜脈注射液，需於醫院或足夠設備治療的單位，由受過麻醉或加護照顧訓練的醫師給藥，並經過血壓、心跳、呼吸及體溫檢查，施打後須持續監測患者的生命徵象，但林男都未達到相關要求，且診所也未出具3名被害人的切結書。

法官審酌，林男未能注意管制藥品對患者可能造成的併發症與危險，違反醫療上應注意事項，漠視病患的生命與身體，造成3名被害人死亡的憾事，更造成家屬難以抹滅的痛苦。今天依過失致死罪判處林男6年徒刑，可上訴。（編輯：林沂鋒）1080725