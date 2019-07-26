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專題／近20年多少件？哪個地區較多？判決書看台灣酒駕輪廓
首頁 / 社會

男行竊失風殺3親人判無期 南檢提上訴

最新更新：2019/07/26 13:46

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市男子郭濬毅去年在南化區親人家行竊被發現，持榔頭攻擊外婆等3名親人致死，台南地院判處無期徒刑。台南地檢署認為郭濬毅罪無可逭，應處以極刑，今天宣布提起上訴。

台南地院判決書指出，38歲的郭濬毅去年5月10日在南化區民宅竊取77歲叔公李清祥財物未得手，且被叔公發現斥責，憤而持榔頭攻擊叔公頭部，造成對方倒地不能抗拒後，再戴上工作手套偷取現金新台幣5000多元。

郭濬毅犯案後準備離開時，被76歲嬸婆李蘇靜發現，郭濬毅再以榔頭攻擊嬸婆頭部致死；住在隔壁的83歲外婆李胡木哖聞聲出來查看，聲稱要報警，郭濬毅又持榔頭攻擊外婆頭部、胸部致死，並將現場布置成遭外力侵入劫財的假象，且盜取現金4000多元。

台南地院合議庭在10日宣判，認為郭濬毅犯後坦承犯行，表示悔悟，被害人家屬與被告有親屬關係，未提出告訴或求處極刑。3名被害人都已死亡，若郭濬毅被處極刑，對郭家及其他親屬將造成更大傷害；且被告經過矯治有再社會化的高度可能性，判處無期徒刑。

台南地檢署今天宣布，經收受判決詳閱後，決定提起上訴。主要理由包括被告在犯案當時，若心中尚有一絲人性，當下實有千百種選擇，但竟選擇以殘酷手段相繼殺害3名至親，可認被告實毫無人性，罪無可逭。

南檢指出，原審量刑雖已考量各方，但刑度不符合人民法律情感，難以符合比例原則及罪刑相當原則，應處以極刑。（編輯：戴光育）1080726

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