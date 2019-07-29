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台82線多部車輛追撞 疑廂型車緊急煞車所致

最新更新：2019/07/29 14:09

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義縣台82線快速道路朴子新寮路段昨晚發生多部車輛追撞意外，造成4人受傷送醫，其中1人雙腳當場斷肢；警方追查肇事原因疑似是1輛廂型車錯過交流道緊急煞車所造成。

這起追撞事故發生於昨天晚上近7時，3部自小客車及1部小貨車撞成一團，無人受困，但小貨車駕駛37歲謝姓男子被拋飛到距離小貨車10多公尺處，雙腿從膝部上方，疑被強烈撞擊截斷，救護人員到場，立即連同被截斷的肢體，送嘉義長庚醫院急救，另有3名傷者也送醫治療。

嘉義縣朴子分局今天表示，據目擊民眾描述，當時有1輛藍色廂型車疑似錯過朴子交流道的匝道，突然緊急煞車，隨即造成後方的小貨車失控打滑、另3輛自小客車閃避不及追撞，但疑似肇事的廂型車下交流道後，就離開現場，警方已調閱周邊監視器追查，也呼籲駕駛到案說明。

嘉義長庚醫院指出，謝姓男子雙腿被截斷，經過急救後送加護病房觀察，雙腳截肢的部分是否進行接合手術，須等到傷勢穩定後評估。

其他3名傷者，包括24歲林姓女子，下巴有大片撕裂傷，經過緊急縫合，暫無生命危險；23歲男子肢體擦傷、氣胸治療中；年約50歲男子額頭撞傷紅腫，送醫院治療暫無大礙。（編輯：陳俊碩）1080729

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