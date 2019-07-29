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行政執行法律教育 20名大學生參與法拍查封實習

最新更新：2019/07/29 17:33

（中央社記者劉世怡台北29日電）為推廣法律教育理論與實務結合，行政執行署士林分署辦理暑假「法律實習」課程，20名大學生今天起為期2週共40小時，參與行政執行實務實習課程。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，從民國101年開始與真理大學法律系合作辦理暑假「法律實習」課程，105年起海洋大學海洋法政學士學位學程學生也參與這項暑假實習課程，提供大專院校校外法律實習資源，使學生於在學期間獲得至公部門學習的機會，對於政府資源共享及培育國家優秀的法律人材有極大的助益。

士林分署長莊俊仁今天上午主持始業典禮並在敲下法槌的同時為這次課程揭開序幕，今年真理大學有16位同學、海洋大學有4位同學參與實習課程，士林分署除了規劃講習課程，也安排同學與資深的書記官、執行員至現場出差見習，了解動產及不動產查封等相關程序，例如封條張貼、現況調查、比對空照圖及地籍圖、建物現況調查等，同時也安排同學實際參觀整個拍賣流程及參與法拍投標擬作課程。

士林分署指出，為了讓更多人了解什麼是法拍，誠摯邀請民眾參與8月13日「法拍實戰教學」課程，雖然課程預約報名名額40名已秒殺額滿，但將於8月13日當天再開放10個名額供現場排隊報名（自當天上午8點30分開放排隊），士林分署拍賣室當天也會同步轉播上課內容。（編輯：方沛清）1080729

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