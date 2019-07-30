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台82線多部車輛追撞1人不治 警追查肇事車主

最新更新：2019/07/30 09:50

（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）嘉義縣台82線快速道路28日發生多部車輛追撞意外，有4人受傷送醫，其中1人雙腳斷肢，急救後，因傷重於昨晚不治；警方追查疑似造成事故原因的廂型車，車主將到案說明。

這起追撞事故發生於28日晚上近7時，3部自小客車及1部小貨車行駛台82線快速道路朴子新寮往東路段時，撞成一團，小貨車駕駛37歲謝姓男子被拋飛到距離小貨車10多公尺處，雙腿從膝部上方，疑被強烈撞擊截斷。另有3名傷者也送醫治療，無生命危險。

救護人員到場，立即連同被截斷的肢體，送嘉義長庚醫院急救，經清創手術後，送加護病房觀察，不料，傷者因嚴重創傷出血，且血壓一直不穩定，最後因出血性休克合併心肺衰竭，昨天晚上家屬簽署放棄急救，讓謝男留一口氣載運回家拔管。

嘉義縣朴子分局今天表示，據這起事故目擊者描述，當時疑似一輛廂型車錯過朴子交流道，在緊急煞車後，轉向下匝道離去，後方死者謝男所駕駛的小貨車為了閃避，急煞打滑停在道路上，謝男疑打電話報案時，被後方3輛自小客車追撞，各車駕駛酒測值為零。

警方表示，因小貨車謝姓駕駛急救後不治，今天將由檢察官相驗，至於廂型車駕駛為肇事主因或次要原因，將由檢方認定；警方已聯繫上車主，因人在外地工作，昨天並沒有出面，今天會要求到案說明，釐清案情。（編輯：張芷瑄）1080730

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