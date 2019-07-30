判決書指摘同事審案 法官遭送監察院建議免職

（中央社記者劉世怡台北30日電）台東法官郭玉林涉在判決書內置入於本案無關事項，包含指摘同事審案狀況，法評會今天認定損及司法形象，報由司法院移送監察院審查，建議免除法官職務，可轉任法官以外職務。

法官評鑑委員會公布新聞稿指出，郭玉林分別在不同案件判決中，假藉陳述審判獨立事由，將法官宿舍爭議細節，詳述他主觀看法，或是闡述他認為法院參審模擬法庭無益、且耗費司法資源，也在裁定文暗諷觀審制模擬法庭濫用司法資源。

新聞稿指出，郭玉林另在判決中，任意指摘刑事庭法官採用證據不當、違法羈押等，置入於本案無關事項。

新聞稿指出，郭玉林的行為，將判決不相關的見解置入判決書內，有違判決書格式，並有失判決文的莊嚴及神聖性，已損及司法形象，違反法官倫理規範第3條及第5條規定，情節重大。

法評會審酌郭玉林無端前後反覆6次故意於判決書中置入與本案無關事項，以判決書公器作為個人抒發與本案不相關意念的工具，忽略人民有要求國家司法廉正中立的基本權利，行為已形成行為慣性，郭玉林事後辯稱為法律見解，毫不知錯誤與悔改，有懲戒必要。（編輯：張銘坤）1080730