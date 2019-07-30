更多編輯台推薦新聞：
行李藏飛彈發射器闖海關 美國男子稱買來當紀念品
國際

行李藏飛彈發射器闖海關 美國男子稱買來當紀念品

京都動畫縱火案 伺服器資料原畫搶救成功
國際

京都動畫縱火案 伺服器資料原畫搶救成功

專題／影視3大勢力掀競合戰 各有難關要過
產經

專題／影視3大勢力掀競合戰 各有難關要過

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

判決書指摘同事審案 法官遭送監察院建議免職

最新更新：2019/07/30 15:39

（中央社記者劉世怡台北30日電）台東法官郭玉林涉在判決書內置入於本案無關事項，包含指摘同事審案狀況，法評會今天認定損及司法形象，報由司法院移送監察院審查，建議免除法官職務，可轉任法官以外職務。

法官評鑑委員會公布新聞稿指出，郭玉林分別在不同案件判決中，假藉陳述審判獨立事由，將法官宿舍爭議細節，詳述他主觀看法，或是闡述他認為法院參審模擬法庭無益、且耗費司法資源，也在裁定文暗諷觀審制模擬法庭濫用司法資源。

新聞稿指出，郭玉林另在判決中，任意指摘刑事庭法官採用證據不當、違法羈押等，置入於本案無關事項。

新聞稿指出，郭玉林的行為，將判決不相關的見解置入判決書內，有違判決書格式，並有失判決文的莊嚴及神聖性，已損及司法形象，違反法官倫理規範第3條及第5條規定，情節重大。

法評會審酌郭玉林無端前後反覆6次故意於判決書中置入與本案無關事項，以判決書公器作為個人抒發與本案不相關意念的工具，忽略人民有要求國家司法廉正中立的基本權利，行為已形成行為慣性，郭玉林事後辯稱為法律見解，毫不知錯誤與悔改，有懲戒必要。（編輯：張銘坤）1080730

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報