韓國帶回免稅香菸網拍 賣家興訟抗罰敗訴

（中央社記者劉世怡台北2日電）1名網拍賣家被檢舉販賣一條「韓國帶回七星香菸 」，遭北市財政局開罰3萬元，他興訟抗罰主張菸在免稅店買的，不知道網拍免稅菸違法。台北地院行政庭認定，賣家已構成販賣私菸行為，財政局開罰合理，判賣家敗訴。可上訴。

判決指出，李姓賣家在「旋轉拍賣」網站，刊登販賣「韓國帶回七星香菸 」一條新台幣1100元，經拍賣網站其他用戶提醒，於民國107年7月8日自行刪除販賣菸品訊息。

台北市財政局認定，賣家以電子購物方式，販賣韓國機場購入的免稅菸品，應依酒管理法規定，以私菸論處，按第1次查獲，開罰新台幣3萬元。

賣家不服，提起行政訴訟主張，他在免稅商店購買菸品，合於菸品入境200支免稅規定，且有繳納機場稅，另他以APP軟體刊登時，不知道在拍賣網站刊登免稅菸品屬於違法行為，主觀上無故意或過失；此外，財政局並未考量他資歷就開罰有違誤，應予撤銷。

台北地院行政庭，審理後認定，賣家決定販售菸品在先，即便後來主動刪除菸品訊息，仍屬菸酒管理法中所稱私菸，客觀上已構成販售私菸行為，應負起行政處罰責任。

行政庭指出，財政局是綜合審酌賣家應受責難程度，並考量資力後，處予最低額罰鍰3萬元，開罰合理，於7月22日判賣家敗訴。還可上訴。（編輯：張銘坤）1080802