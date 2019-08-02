行政執行官人事異動 牽動10人

（中央社記者劉世怡台北2日電）法務部今天核定行政執行機關人事調動案，牽動10人，人事異動28日生效。

法務部核定調動名單如下：

行政執行署彰化分署長許萬相調派為行政執行署台中分署長。

行政執行署嘉義分署長謝道明調派為行政執行署彰化分署長。

行政執行署台南分署長林弘政調派為行政執行署嘉義分署長。

行政執行署花蓮分署長謝耀德調派為行政執行署台南分署長。

行政執行署主任行政執行官兼綜合規劃組組長兼辦主任秘書事務葉自強調派為行政執行署高雄分署長。

高雄地方檢察署主任檢察官李門騫調派為行政執行署屏東分署長。

行政執行署簡任行政執行官鍾志正調派為行政執行署花蓮分署長。

宜蘭地方檢察署檢察官洪景明調派為行政執行署宜蘭分署長。

行政執行署屏東分署長張雍制調派為行政執行署主任秘書。

行政執行署宜蘭分署長李菀芬調派為行政執行署主任行政執行官兼綜合規劃組組長。

法務部發布新聞稿指出，法務部長蔡清祥秉持用人唯才、適才適所的原則，為活絡所屬機關間人才交流，提攜表現優異的人員以激勵及提昇工作士氣，並促進行政執行體系的整體發展，統籌辦理這次職務調整，選任優秀的行政執行同仁及檢察官出任新職。

其中，葉自強及鍾志正，均曾借調法務部法律事務司辦事，承辦行政執行法的研修事宜、各部會法規諮商及與行政執行署聯繫協調等事務，表現優異。

葉自強近年參與行政執行案件管理系統再造及規劃行政執行機關吉祥物「拍寶」等重要業務，對於行政執行效能的精緻化及正面形象推廣，貢獻良多；鍾志正曾任台北分署主任行政執行官兼發言人，對於社會重大矚目案件，每能適時對外說明回應，釐清事實，以正視聽。（編輯：戴光育）1080802