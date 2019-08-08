律師葉慶元稱拿政府錢做公益 紙風車提告

（中央社記者蕭博文台北8日電）紙風車文教基金會不滿律師葉慶元以紙風車劇團的專業收入，攻擊368兒童藝術工程公益演出，張冠李戴、毀損紙風車名譽，今天由副執行長張敏宜赴北檢控告葉慶元涉嫌妨害名譽。

紙風車文教基金會為安排「368鄉鎮市區兒童藝術工程」在台中市的演出，與台中市政府洽談過程中感到不被尊重，紙風車文教基金會執行長李永豐日前因此在臉書發文，強調紙風車的公益演出不曾拿政府一毛錢。

律師葉慶元昨天在社群網站指出，紙風車從2001年起承接政府170個標案，總計金額新台幣3.68億元，不能說「沒拿過公家機關一毛錢」，引發紙風車不滿。

張敏宜今天在劇團演員、律師陪同下，前往台北地檢署按鈴控告，數度情緒激動、語帶哽咽。她說，葉慶元的說法對8萬多名捐款者不公平，而且所有資料都在網站上可供查證，但葉慶元卻錯置不同資訊。

張敏宜說，「319個鄉鎮，我們沒有錯過任何一個鄉鎮，我們哪裡來的藍綠呢」，13年來每一筆368兒童藝術工程收入每天更新，所有支出都有會計師看過，這樣的收支不夠清楚嗎，「我今天真的爆炸了，因為一直看到捐款者說他們不夠努力」，請外界不要污衊368參與者。

紙風車也聲明指出，紙風車劇團是專業表演團體，任何標案及商演所得收入都屬專業收入，做為維持劇團正常營運使用。針對葉慶元企圖惡意混淆視聽，以紙風車劇團專業收入攻擊368兒童藝術工程公益演出，以偏概全造成大眾誤解及團隊名譽受損，已提出告訴。（編輯：方沛清）1080808