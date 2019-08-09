越籍移工疑欠賭債遭綁架 警攻堅救人逮捕4嫌

一名越南籍移工疑似簽賭，無力償還債務，遭到4名同鄉移工勒索，並強行帶到新竹拘禁凌虐，警方經連日調查後攻堅，順利救出人質。（蘆竹警方提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年8月9日

（中央社記者邱俊欽桃園9日電）一名越南籍移工疑似簽賭，無力償還債務，遭到4名同鄉移工勒索，並強行帶到新竹拘禁凌虐，所幸警方攻堅後順利救出人質；台灣與越南警方同步聯繫，凍結嫌疑人贓款。

桃園市政府警察局蘆竹分局今天表示，8月3日接獲報案指出，有一名越南籍移工遭人綁架勒索，警方立即報請桃園地檢署、內政部警政署刑事警察局以及桃園市政府警察局刑事警察大隊共組專案小組進行偵辦。

警方經過連日調查，鎖定嫌疑人藏身之處與被害人下落，於昨天下午破門攻堅，順利救出被害人。

調查指出，被害人日前疑似簽賭，積欠賭債，無力償還，8月2日深夜遭到4名越南籍逃逸移工強行擄走，囚禁在新竹縣新豐鄉一處民宅內，並施以凌虐。4嫌在過程中逼迫被害人透過視訊，要求越南的家人代為償還賭債，並以高於賭債20倍的贖金，要求匯入指定帳戶，否則撕票。

警方根據連日監控，鎖定3男1女嫌疑人的下落，並於昨天攻堅，順利救出人質。

全案在調查過程中，並經由刑事警察局國際科聯繫越南警方，協助凍結嫌疑人銀行帳戶，全力追回贓款。（編輯：李錫璋）1080809