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暴力討債擄人痛毆棄山區 蘆洲警逮捕5人

最新更新：2019/08/09 20:21
新北市五股區發生暴力討債擄人事件，警方不到24小時循線逮捕廖姓主嫌等5人並查扣相關證物，全案依傷害、妨害自由等罪嫌，於9日晚間移送新北地檢署偵辦。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年8月9日
新北市五股區發生暴力討債擄人事件，警方不到24小時循線逮捕廖姓主嫌等5人並查扣相關證物，全案依傷害、妨害自由等罪嫌，於9日晚間移送新北地檢署偵辦。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年8月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市五股區發生暴力討債擄人事件，經警方積極偵辦，不到24小時循線逮捕涉擄人毆打被害人的廖姓主嫌等5人。全案依傷害、妨害自由等罪嫌於今晚移送新北地檢署偵辦。

新北市蘆洲警分局晚間指出，陳姓男子8日晚間9時許，在五股區四維路上突遭歹徒強押上車，矇眼載往八里區觀音山上痛毆。陳男在抵抗過程中遭利器劃傷，歹徒隨後將受傷的陳男丟棄山區逃逸。

警方表示，陳男在山區求救，幸運遇上好心民眾協助報警，將他送往淡水馬偕醫院急救，幸無生命危險。陳男身上有數處刀傷，經就醫觀察已經出院。

警方說，依被害人提供線索，鎖定有債務糾紛的廖姓男子，並透過監視器以車追人，今天晚上逮捕涉嫌以電擊棒、熱熔膠條、刀子行凶的5人。

蘆洲警分局指出，經初步調查，雙方均避重就輕指稱事因財務借貸糾紛所引起。不過，雙方對於借貸金額從新台幣1萬元至3萬元有落差，警方認為恐另有隱情，將深入追查。

警方表示，全案共5人分乘兩輛車犯案，除逮捕5人，也起出犯案的凶器，今晚依傷害、妨害自由等罪嫌移送偵辦。（編輯：戴光育）1080809

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