駐台港辦接獲抗議包裹 涉案人林致宇：善意提醒

香港經濟貿易文化辦事處日前接獲內有冥紙等物的抗議包裹，報警處理。涉案人靜宜大學學生林致宇（前）10日赴警局說明前受訪表示，預料之中會被告，是善意提醒，並非恐嚇。中央社記者劉建邦攝 108年8月10日

（中央社記者劉建邦台北10日電）香港經濟貿易文化辦事處日前接獲內有冥紙等物的抗議包裹，報警處理。警方通知涉案人到案說明。林致宇今天赴警局說明前受訪表示，預料之中會被告，是善意提醒，並非恐嚇。

台北市警察局信義分局6日接獲香港經濟貿易文化辦事處報案，指稱接獲可疑包裹，針對包裹內相關證物及信件，進行採集、保管程序，並通知特定對象到案說明。警訊後將依恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。

而靜宜大學學生林致宇則在臉書表示，他日前基於表達對香港反送中事件不滿，向香港經濟貿易文化辦事處寄出包裹，內含一件道具血衣、冥紙及郵件，合理表達政治性訴求。

林致宇今天上午赴警局說明，他接受媒體聯訪時說，預料之中會被告，僅是基於善意提醒香港經濟貿易文化辦事處應該正視其他社運人士對於反送中情緒升溫，該處可能會變成目標，並非恐嚇，至於具名原因是要為對信函和包裹負責。

林致宇指出，香港經濟貿易文化辦事處宣稱僅報警，未對任何人提告，但報案內容涉及條文屬非告訴乃論之罪，警察機關受理後就進入司法程序，等同報案與告發同一時間完成。

他說，包裹內有道具血衣及冥紙，是宣示性象徵物品，信函開頭提及，「血衣是象徵元朗事件中香港人所流的血」、「冥紙是象徵香港市民對暴力鎮壓的恐懼」，沒有加害任何人生命或身體恐嚇意圖及行為。

他認為，「今日香港、明日台灣」，香港自由民主是台灣面臨中國大陸威脅最後防線，若香港在反送中事件被「送終」，台灣被中國併吞之日已不遠。

信義分局表示，將加強香港經濟貿易文化辦事處駐地周邊及工作人員的安全維護，呼籲民眾應理性表達個人思想言論及對政治事件觀點與立場。（編輯：李錫璋）1080810