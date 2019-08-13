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過期素沙茶重貼標再賣 員工認罪獲緩刑

最新更新：2019/08/13 14:25

（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）南投縣草屯鎮一家食品行員工陳淑媛更改過期素沙茶醬有效期限，再出售給餐盒工廠、便當店，經認罪協商程序，法官判1年8月，緩刑3年，向公庫支付新台幣50萬元。全案可上訴。

記者電話訪問陳淑媛，她僅承認是旺真久企業商行員工，對於是否為實際負責人、是否受他人指使、為何要粘貼虛偽標籤等問題，則一概以「我應該不需要回答你的問題」拒絕回應，並表示全權委託律師處理，案件已宣判，「沒什麼好說」。

根據南投地方法院刑事判決書，被告陳淑媛因違反食品安全衛生管理法，經檢察官提起公訴，被告陳淑媛在準備程序中就被訴事實都為有罪陳述，檢察官聲請改依協商程序判決，法官判處有期徒刑1年8月，緩刑3年，並應向公庫支付50萬元。

案件今年初爆發時，檢警查出處理公司會計及進出貨事宜的陳女是商行負責人女兒，她涉嫌將調味品「素沙茶」罐身打印的有效期限日期標示，以松香水擦抹去除，再貼上偽造有效期限貼紙，假冒成未過期調味品，出售給下游多家不知情食品工廠。

根據判決書內容，逾期且經粘貼虛偽標籤的愛之味素食沙茶醬流向餐盒食品工廠、便當店、團膳辦桌業者、真實姓名不詳民眾，13件發生事實時間為民國107年10月到108年1月，售出數量1罐到5罐不等，法官依食品安全衛生管理法第49條第2項，13罪各科刑4月。

辦案人員搜出27罐逾期愛之味素食沙茶醬、打標機含標籤、電源線、傳輸線、改標工具含自粘貼紙清除劑及膠帶、素沙茶醬進貨單影本、出貨明細表影本、素沙茶醬過期改標賣出資料、存摺影本等證物。（編輯：謝雅竹）1080813

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