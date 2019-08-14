北院判決：過渡期間同性伴侶註記視同結婚登記

（中央社記者林長順台北14日電）男子胡勝翔在同性伴侶死亡後申請喪葬補助遭拒後，打行政訴訟勝訴。台北地方法院認為，司法院釋字第748號解釋施行法施行前的過渡期間，「同性伴侶註記」視為「結婚登記」。

台灣酷兒權益推動聯盟秘書長胡勝翔同性伴侶潘世新於民國106年過世，胡勝翔向勞保局申請喪葬津貼遭拒，訴願失敗後打行政訴訟。台北地方法院判決胡勝翔勝訴。全案可上訴。判決書今天出爐。

判決指出，胡勝翔與潘世新於民國104年5月23日舉行婚禮，司法院釋字第748號解釋於106年5月24日公布後，兩人於同年6月20日到新北市中和戶政事務所做同性伴侶註記。潘世新於同年11月24日死亡。

胡勝翔於107年1月31日以配偶潘世新死亡，向勞動部勞工保險局申請勞工保險家屬死亡給付，但勞保局核定不予給付。胡勝翔不服原處分，經申請審議、提起訴願均遭駁回後，向台北地院提起行政訴訟。

潘世新於司法院釋字第748號解釋出爐後、748號解釋施行法制定施行前死亡，本案爭點主要在潘世新死亡時，是否為胡勝翔的配偶（「同性伴侶註記」是否相當於「結婚登記」）。

台北地院認為，應類推適用748號解釋施行法規定，將過渡期間的「同性伴侶註記」視為「結婚登記」，並準用勞保條例第62條第1款「配偶」規定。

判決指出，依民法第982條及748號解釋施行法第2條、第4條規定，無論係異性結婚或同性成立具有親密性及排他性的永久結合關係，均以「書面」、「2人以上證人之簽名」、「結婚登記」為形式要件。

判決表示，潘世新死亡時，胡勝翔、潘世新已以經營共同生活為目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係，且有書面、2人以上證人簽名，並經中和戶政事務所為同性伴侶註記。勞保局在審理時也不爭執胡勝翔、潘世新除了未經戶政機關為結婚登記外，均符合民法第982條所定結婚的形式要件。

判決指出，北院依釋字第748號解釋保障同性婚姻自由及平等權的意旨，類推適用748號解釋施行法第4條及第24條第2項前段規定，將胡勝翔與潘世新在過渡期間的「同性伴侶註記」，視為「結婚登記」，並準用勞保條例第62條第1款「配偶」規定。

法官認為，潘世新於死亡時是胡勝翔的配偶，胡勝翔得依勞保條例第62條第1款規定，請領喪葬津貼，判決訴願決定、爭議審定及原處分均撤銷，勞保局應作成准予核付胡勝翔於107年1月31日申請勞工保險家屬死亡給付的行政處分。（編輯：李錫璋）1080814