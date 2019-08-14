台東大鳥落海學生未尋獲 警消入夜暫收隊

（中央社記者李先鳳台東縣14日電）台東縣大武鄉大鳥村海邊今天下午發生1名14歲國中生落海意外，警消獲報出動陸海空搜救，但未能尋獲學生蹤影，消防人員晚間搜救暫告一段落，預計明日早上配合海巡繼續搜救。

這起落海意外發生在下午4時許，來自桃園市大園區，由一所教會帶著7名中小學生及2名大人到台東參加暑期夏令營活動，一群人在大鳥村海邊戲水時，一陣大浪將9人捲落海中，當時8人脫困自行上岸，但14歲張姓國中生失蹤。

台東縣消防局表示，下午4時許最初獲報指稱「大鳥村海邊有9名遊客溺水，身上無浮具，目測約距離30公尺，目前還看得到。」後續又接獲報案人來電，「8人已上岸但有1名14歲男生失蹤」。

隨後電詢海巡署「118」專線得知已申請空勤直升機，另海巡船艇從綠島及大武前往救援，抵達發現海象不佳，船艇無法下海，嘗試其他地點下船，並配合海巡分2組於岸際搜救。

陸海空聯合搜救，但隨著天色變暗仍無所獲，消防人員入夜後收隊，海巡人員仍持續岸際搜尋；上岸的學生不願意離開，有人甚至跪倒在海灘上祈禱失蹤同學能平安上岸。（編輯：謝雅竹）1080814