宜蘭賽鴿人士遭擄付贖500萬 警逮6嫌

宜蘭一名蔡姓賽鴿人士7月11日遭人綁架勒贖，家屬支付新台幣500萬元贖金後平安獲釋。警方獲報後成立專案小組調查，經專案小組鍥而不捨努力，14日將涉案6名犯嫌逮捕到案全數送辦。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年8月15日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭一名蔡姓賽鴿人士7月11日遭人綁架勒贖，家屬支付新台幣500萬元贖金後平安獲釋。警方獲報後成立專案小組調查，昨天將涉案6名犯嫌逮捕到案全數送辦。

宜蘭縣警察局宜蘭分局今天表示，以梁姓男主嫌為首的犯罪集團，因覬覦蔡姓賽鴿人士財富，委託小弟在蔡男車上裝設衛星定位追蹤器，鎖定被害人行蹤，並在7月11日與呂、黃姓共犯，趁蔡男前往員山鄉一處偏僻鴿舍時，強押蔡男上車。

警方調查，蔡男被挾持後一度遭犯嫌以電擊棒攻擊，被蒙眼時還疑似在耳旁聽到槍聲遭恐嚇。梁姓主嫌以涉及其他案件要跑路為由，要求蔡男找人拿500萬元現金贖人，家屬接到電話後，當天委託他人在員山鄉一處廟宇旁交付500萬元贖金，肉票隨即平安獲釋。

梁姓主嫌與劉姓女友案發後立即潛逃西部各縣市藏匿，期間不斷變換車輛與住宿地點；呂、黃姓共犯逃亡數日後搭機出境前往馬來西亞，讓專案小組在追緝上一度陷入膠著。

經專案小組鍥而不捨努力下，呂、黃姓共犯7月26日返國時，於機場遭專案小組逮捕。梁姓主嫌與劉姓女友在逃亡月餘後，日前回到羅東一處民宅躲藏，警方獲報後於民宅四周埋伏數日，終於在昨天下午趁梁嫌等外出時，一舉逮捕梁嫌及劉女，還有涉嫌裝設衛星定位追蹤器的林姓男嫌、疑似藏匿犯嫌的林姓男屋主，全案6嫌依擄人勒贖罪嫌移送偵辦。（編輯：李錫璋）1080815