台泰合作打擊詐騙集團 13台灣人遭遣返

（中央社記者劉建邦台北15日電）刑事局與泰國警方合作破獲跨境詐騙集團，刑事局查出，吳姓男子等人在泰國曼谷郊區設詐騙機房，以假檢警、健保卡遭冒用詐騙台灣民眾，初估20人受害，將把嫌疑人遣返回台送辦。

刑事局今天召開記者會，偵七大隊大隊長黃水願指出，日前偵辦假檢警詐騙案，從被害人提供事證、詐騙電話進線端發現發話地點來自泰國，與泰國皇家警察移民總局合作偵辦，經泰警半年蒐證偵辦，鎖定曼谷南方一處郊區別墅內，有台灣民眾設置詐騙機房。

刑事局查出，由吳男擔任詐騙集團管理階層，與12名同夥前往泰國曼谷郊區設詐騙機房，吳男等人假冒台灣檢警、健保局人員，並以假公文、傳票誆騙被害人，初步清查，20人受害，長輩居多，詐騙金額達新台幣3000萬元。刑事局也透過事前偵查，順利攬阻近2000萬元詐騙金額。

刑事局與泰國警方合作逮人後，已派員至當地，後續將把吳男等13人遣返回台偵辦，警訊後會依詐欺罪嫌把人移送桃園地檢署偵辦。

刑事局統計，自民國105年5月起至昨天為止，有關國人因涉兩岸跨第三地詐欺案，在國外服刑羈押人數計有244人、已遣返回台人數有770人、遭遣送至中國有652人，將持續與各國執法機關交換情資及共同查緝跨境詐欺犯罪。（編輯：方沛清）1080815