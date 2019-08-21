感情糾紛勒斃女友 男一審判刑13年

（中央社記者蕭博文台北21日電）19歲張姓男子不滿曾姓女友常到其他男子家過夜，徒手勒斃女友後自殺未遂。士院認為張男對社會治安危害重大，考量他非預謀犯案及成長背景等情狀，今天依殺人罪判刑13年。

士林地方法院新聞資料指出，擔任木工學徒的張姓男子與大他19歲的曾姓女友同居台北市大同區赤峰街一處出租套房，兩人多次為了曾女常到黃姓男同事住處過夜而起爭執。

今年3月22日，曾姓女子離開同居套房，並以電話告知張姓男子將到黃姓男子住處過夜，張男因而心生不滿，獨自留在套房內等候曾女。

3月24日上午8時許，曾女返回套房，張男質問曾女這幾天是否都在黃男住處過夜，曾女不予理會，張男盛怒之下，趁曾女背對他更衣時徒手勒住曾女頸部致死。

張姓男子犯後意圖自殺，猶豫多時後，持美工刀割劃自己的右頸而大量出血。曾女同事因曾女未上班前往查看，赫見曾女與張男躺在床上，但曾女身體已僵硬冰冷，連忙報警處理。

承審合議庭認為，本案事證明確，而張姓男子青少年時期即因家中變故與原生家庭成員分離，14歲起一人居住，直到一名林姓員警擔心他誤入歧途，才搬到員警家同住，高中畢業後則與女友同居。

判決指出，張男與被害人交往後體會到原生家庭所未能提供的親密關係，因而將生活重心投入在與被害人相處上，當自覺被害人另與其他男性存有曖昧情愫時，即難以接受，因而肇生本案犯行。

合議庭認為，張姓男子自覺遭被害人隱瞞與欺騙，在強烈妒意、不滿下萌生殺意，並非預謀殺人，且犯後確實有與被害人同死之意，另在看守所內陸續撰寫「親愛的寶貝我又想妳了，我好後悔我所做的事，我太自私了，對不起」等懺悔內容，足見已有悔意。

合議庭審酌張姓男子殺死被害人，造成被害人及其家屬永久鉅大、無法彌補的傷害，對社會治安危害重大，並考量張男智識程度、生活狀況、犯案動機、手段、犯後態度等因素，依殺人罪判處有期徒刑13年，可上訴。（編輯：李錫璋）1080821