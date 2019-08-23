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許瑞山6官警被控包庇賭場 更一審獲判無罪

最新更新：2019/08/23 13:24

（中央社記者蕭博文台北23日電）前刑事局主任秘書許瑞山等6名官警被控包庇賭場，二審逆轉改判有罪。案經最高法院發回，高院更一審今天維持一審判決，許瑞山等6名官警無罪，媒體前主筆王保憲也無罪。

新北地檢署起訴指控，民國101年間，許瑞山與警官鄭富禎透過王保憲牽線投資新北市三重區一處賭場，黃文圳、蔡東成、胡憲安、陳弘哲4名官警也前往賭場露面賭博，以避免轄區警察前往取締，涉嫌包庇。

許瑞山另被檢方指控，有來源不明的新台幣70萬元、美金1萬元，還投資賭場200萬元。

新北地方法院一審以證據不足，判決許瑞山等6名官警與王保憲無罪。

台灣高等法院二審認為，許瑞山等6名官警不依法通報或協助取締賭場，反而各自前往賭博，以在場聚賭的積極包庇賭場行為，使業者與賭客不再忌憚警察取締。

二審依公務員包庇圖利聚眾賭博等罪，判處許瑞山執行3年4月徒刑，鄭富禎、黃文圳、蔡東成、胡憲安、陳弘哲等官警，判刑1年4月到2年4月不等，王保憲判刑4月。

案經最高法院發回，高院更一審認為，王保憲雖曾交給賭場業者400萬元，其中300萬元來自許瑞山、鄭富禎，但無證據證明許瑞山等人有圖利或共同經營賭場情事。

更一審也認為，許瑞山當時是刑事局主秘，鄭富禎是刑事局偵查第四隊組長，職務與查緝賭博不具直接關係，2人雖曾前往賭場賭博，行為不該，但不符圖利罪構成要件。

更一審指出，包庇是指積極排除外來阻力，與單純縱容或不予取締的消極行為不同，三重警方在賭場遭查獲前均未接獲情資、檢舉，許瑞山也未曾要求不得查緝，因此認定許瑞山等人並無積極包庇行為，檢察官僅憑員警出現賭場使轄區員警不敢取締即認定包庇，尚嫌速斷。

更一審認為，全案缺乏認定許瑞山等人有罪的積極證據，判決無罪。由於高院更一審維持第一審無罪判決，依刑事妥速審判法規定，除非判決適用法令牴觸憲法，或判決違背司法院解釋、判例，檢察官才能上訴。（編輯：李錫璋）1080823

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