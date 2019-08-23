遊台灣失錢包 報警10分鐘找回菲國旅客感佩

菲律賓旅客阿洛尤7月到台灣旅遊時，不慎把錢包忘在公車上，報案後，警察10分鐘就找回錢包，讓他感激又佩服。圖為阿洛尤（中）與文山一分局復興派出所巡佐鄭李健（左）、值班警員吳偉誠（右）合影。（駐菲代表處提供）中央社記者陳妍君傳真 108年8月23日

（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）一名菲律賓旅客7月在台灣旅遊時不慎把錢包忘在公車上。報案後，警察只用10分鐘就找回錢包，讓他既感激又佩服，大讚「我更愛台灣了」。

菲律賓旅客阿洛尤（Jeffrey D. Arroyo）21日寄電子郵件給中華民國駐菲代表處感謝警方協助，主旨是「遺失的錢包10分鐘就找到了」。

阿洛尤在郵件中寫道，7月20日他們到台灣旅遊，為女兒慶生，他想感謝駐守在台北市立動物園的警察當時大力協助。

菲律賓旅客阿洛尤（Jeffrey D. Arroyo）今年7月到台灣旅遊時，不慎把錢包忘在公車上，報案後10分鐘就找回錢包，讓他感激又佩服。圖為阿洛尤在警局前豎大拇指比讚。（駐菲代表處提供）中央社記者陳妍君傳真 108年8月23日

阿洛尤說，當天他把錢包遺失在前往動物園的公共汽車上；幸運的是，報案後，警方幫他們追蹤公車路線。

他寫道：「他們說，只要給他們10分鐘，然後它（錢包）就在那裡！真的非常快！我們被帶到離動物園15分鐘車程的警察局，然後它就在那裡！」

阿洛尤說，這段期間，警察還請他們喝果汁，對他們善加接待。

他表示，因為不知道該把幫助他們的警察照片公布在哪裡，所以寄郵件給駐菲代表處。

阿洛尤說：「我更愛台灣了！」還用中文和閩南語拼音寫道：「謝謝！多謝！」

駐菲代表處表示，阿洛尤和女兒當時在台北市立動物園下車，買門票時找不到皮包，連忙向動物園門口的機動派出所報案。

代表處表示，台北市警察局文山一分局復興派出所巡佐鄭李健受理後，立即研判公車行進路線，並通報值班警員吳偉誠前往停靠站攔查公車，順利找回皮包。

對警方的幫助，阿洛尤和女兒高興地一再表示感謝，還說「我更愛台灣了」。（編輯：郭中翰）1080823