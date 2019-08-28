捨司法官任行政執行官 鍾志正升任分署長

法務部行政執行署28日舉行分署長交接典禮，共有8名新任分署長上任。其中花蓮分署長鍾志正（右）是國立台灣大學法律學系畢業，曾考取司法官但未報到，最後決定擔任行政執行官，因執行績效卓著獲得拔擢。中央社記者蕭博文攝 108年8月28日

（中央社記者蕭博文台北28日電）法務部行政執行署今天舉行分署長交接典禮，共有8名新任分署長上任。其中花蓮分署長鍾志正曾考取司法官，最後決定擔任行政執行官，因執行績效卓著獲得拔擢。

交接典禮由法務部政務次長陳明堂親自監交，財政部賦稅署署長李慶華等機關首長到場觀禮。

新任分署長包括台中分署許萬相、彰化分署謝道明、嘉義分署林弘政、台南分署謝耀德、高雄分署葉自強、屏東分署李門騫、花蓮分署鍾志正、宜蘭分署洪景明。

鍾志正國立台灣大學法律學系畢業，曾考取司法官但未報到，行政執行官班第2期結業，曾借調法務部法律事務司辦事，歷任台北分署主任行政執行官、署本部行政執行官。

法務部行政執行署28日舉行分署長交接典禮，卸任的高雄分署長黃彩秀（圖）拄著拐杖出席。她說，日前受傷腳不方便，原本主辦單位安排她在台下致詞即可，但她堅持要上台，因為這是她最難忘的畢業典禮。中央社記者蕭博文攝 108年8月28日

鍾志正任職台北分署期間曾兼任發言人，對社會重大矚目案件，每能適時對外說明回應，釐清事實，以正視聽，因此獲得長官青睞派任分署長。

行政執行署指出，新任高雄分署長葉自強近年參與行政執行案件管理系統再造，及規劃行政執行機關吉祥物「拍寶」等重要業務，對於行政執行效能的精緻化及正面形象推廣，貢獻良多。

另方面，卸任的高雄分署長黃彩秀今天拄著拐杖出席典禮，她說，日前受傷腳不方便，原本主辦單位安排她在台下致詞即可，但她堅持要上台，因為這是她最難忘的畢業典禮。

黃彩秀說，6年前從檢察官跨足行政執行領域，見識到行政執行這個充滿戰鬥力的團隊，見證執行績效從新台幣3500億元一路成長到5500億元，今天起回歸檢察機關，但永遠以曾為行政執行成員為榮。（編輯：張銘坤）1080828