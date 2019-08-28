國道3號南向龍潭段大貨車擦撞 車輛回堵

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）國道3號高速公路南向74.2公里龍潭段今天發生一起大貨車交通事故，造成一名駕駛受傷，警方緊急封閉中線、外側及路肩車道進行拖吊搶修，呼籲駕駛行經相關路段小心行駛。

警政署國道公路警察局第六大隊指出，下午3時14分，在國道3號高速公路南向74.2公里龍潭段外側車道，有2台大貨車發生交通事故，造成一名駕駛臉部受到擦傷，但意識清醒，車禍事故造成國道3號高速公路回堵的情況。

警方表示，初步調查，受傷的駕駛沒有生命危險，在桃園市政府消防局的協助下於3時50分送醫檢查，而事故現場則是暫時封閉中線、外側及路肩，以便進行拖吊作業，但造成國道3號高速公路南向龍潭至關西服務區交通壅塞。

警方指出，二名貨車司機的酒測值均為零，受到事故影響，國道3號交通事故附近交通截至下午4時10分依舊回堵壅塞，中線、外側及路肩車道仍是封閉，並進行拖吊及事故排除，國道公路警察局提醒用路人行經相關路段減速慢行。（編輯：戴光育）1080828