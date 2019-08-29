方仰寧任彰化警局長5個月 4警涉貪羈押免職

（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）彰化縣警察局芳苑分局莊姓、王姓員警涉六合彩賭博案，被雲林檢調拘提後，陸續遭聲押獲准。縣警局對2人一次記2大過免職，是局長方仰寧就任5個月來，第4名員警涉貪遭羈押。

彰化縣警察局芳苑分局員警涉嫌六合彩賭博案，繼一名莊姓員警遭羈押後，芳苑分局又有另一名王姓員警被查出疑涉案，昨天深夜遭雲林地方法院裁定羈押禁見，這也是縣警局長方仰寧就任5個月來，第4名員警涉貪遭羈押，彰化警紀問題受外界關注。

方仰寧今天出席在警察局中庭廣場舉辦的中秋節關懷弱勢捐贈民生物資活動，對於員警涉貪案未表示意見，臉上笑容不多；出席活動的彰化縣長王惠美則說，尊重司法，畢竟這是少數，不能因為少數而打擊全部警察士氣，畢竟還有很多優秀警察在第一線服務鄉親。

彰化縣警察局今天發布訊息表示，針對雲林地檢署指揮雲林縣調查站27日搜索偵辦莊姓、王姓員警疑利用職務機會，涉嫌包庇賭博業者及收受賄賂，經檢察官認為犯罪嫌疑重大，向雲林地方法院聲請羈押，分別於昨天下午4時35分、晚間11時15分裁准。

縣警局指出，立即召開考績委員會，並依警察人員人事條例第31條第1項第6款規定，以莊姓、王姓員涉嫌貪污行政責任重大，有確實證據者，予以一次記2大過免職；另要求所屬分局針對偵辦六合彩賭博案，實施全面風紀清查，以防制其他員警涉不法。（編輯：黃世雅）1080829