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雲林黑狗疑受虐中暑死亡 飼主移送法辦

最新更新：2019/08/29 16:06
雲林斗六28日發生一起疑似虐狗事件，防疫所人員到場時，黑狗疑已中暑死亡，由於飼主說詞與通報民眾提供事證不符，且牽涉刑罰，全案將移送雲林地檢署偵辦。圖為疑似黑狗飼養地點。（雲林縣動植物防疫所提供）中央社記者黃國芳傳真　108年8月29日
雲林斗六28日發生一起疑似虐狗事件，防疫所人員到場時，黑狗疑已中暑死亡，由於飼主說詞與通報民眾提供事證不符，且牽涉刑罰，全案將移送雲林地檢署偵辦。圖為疑似黑狗飼養地點。（雲林縣動植物防疫所提供）中央社記者黃國芳傳真　108年8月29日

（中央社記者黃國芳雲林縣29日電）雲林縣斗六市昨天發生一起疑似虐狗事件，防疫所人員前往處理時，黑狗疑已中暑死亡，因飼養的外籍移工說法與通報民眾所提供事證不符，且牽涉刑罰，將移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國今天表示，昨天中午接獲王姓民眾通報，有民眾將黑狗飼養在大太陽底下，疑中暑需處理，防疫所人員立即前往現場，但黑狗已氣絕。現場為一處外籍移工宿舍，當時無人應答。昨天下午再度派員查訪，並將黑狗屍體帶回檢驗。

鄭安國指出，外籍移工與管理人員一致表示，所飼養的黑狗確實養在圍牆內，且有屋頂遮蔭，並提供充分水源。由於所陳述內容與通報民眾所提供事證不符，且牽涉刑罰部分，全案將移送雲林地檢署偵辦。

鄭安國說，依動保法第25條規定，蓄意傷害動物致死最重可處2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

雲林縣動植物防疫所呼籲民眾，飼養寵物應提供適當的場所及水源，避免在太陽下長時間曝曬，以免動物中暑，如發現寵物異常現象，應立即送醫診治，以免不幸事件發生。（編輯：謝雅竹）1080829

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