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首頁 / 社會

載文旦小貨車國道翻覆 男斷臂送醫不治

最新更新：2019/09/02 18:21
台南市消防局在2日上午10時多獲報，指國道1號南下305公里附近發生小貨車翻覆事故，消防人員抵達現場時，一名呂姓男子受困，救出後，發現呂男右臂斷肢、大量出血，雖緊急送醫搶救仍宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年9月2日
台南市消防局在2日上午10時多獲報，指國道1號南下305公里附近發生小貨車翻覆事故，消防人員抵達現場時，一名呂姓男子受困，救出後，發現呂男右臂斷肢、大量出血，雖緊急送醫搶救仍宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年9月2日

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市一輛載運文旦的小貨車今天行經過國道1號南下麻豆路段時，不明原因失控翻覆，受困在副駕駛座呂姓男子被救出時右臂斷肢大量出血，送醫急救後宣告不治。

台南市政府消防局在上午10時多獲報，指國道1號南下305公里附近小貨車翻覆事故。消防人員抵達現場時，男子受困在副駕駛座，車上另外兩人則沒有嚴重傷勢。

消防人員將受困男子救出後，發現右臂斷肢、大量出血，隨即安排救護車送往奇美醫學中心急救，但經院方急救約30分鐘後仍宣告不治。

國道警方初步調查，這輛小貨車是一間寺廟所有，今天由廖姓男子駕駛，載送數十箱文旦準備發送。行經國道1號南下麻豆路段時失控翻覆，最後側翻在路肩。死者是坐在副駕駛座的53歲呂姓男子，廖男酒測值為0，事故原因還待進一步釐清。(編輯:孫承武)1080902

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